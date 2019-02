Juventus vs. Bologna EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 por fecha 25 de la Serie A

Juventus vs. Bologna EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 25 de la Serie A, este domingo 24 de febrero, desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Juventus tratará dar otro paso más hacia el título de la liga italiana cuando visite a Bologna, que parece ser un rival accesible. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Renato Dall'Ara.



Juventus vs. Bologna: horarios del partido



Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m..

Uruguay - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

La derrota (2-0) a manos de Atlético de Madrid en la ida de octavos de final de la Champions League ha complicado las chances de seguir en carrera en Europa. No obstante, en la Serie A, Juventus tiene bien encamino su ruta al título

Con 66 puntos, Juventus es el líder de la liga con una diferencia de 13 sobre Napoli, su más cercano perseguidor. La 'Vecchia Signora' viene de cosechar dos triunfos a costa de Sassuolo y Frosinone, ambos por 3-0.

"Desde que el Bologna ha cambiado de entrenador tiene otro ritmo. En Roma no mereció perder, es un equipo difícil. Nosotros debemos llegar al partido de Napoli con la ventaja inalterada. Debemos conseguir ocho triunfos para ganar el 'Scudetto'", afirmó el entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, en rueda de prensa.

Bologna viene de perder a manos de Roma en la jornada anterior. El cuadro que comanda Siniša Mihajlović marcha en el antepenúltimo puesto -18° con 18 unidades- en zona de descenso junto con Frosinone y Chievo Verona.

Juventus vs. Bologna: probables alineaciones

Bologna: Lukasz Skorupski, Ibrahima Mbaye, Danilo, Geancarlo Gonzalez, Mitchel Dijks, Andrea Poli, Eric Pulgar, Roberto Soriano, Simone Edera, Federico Santander y Nicola Sansone.

Juventus: Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Joao Cancelo, Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic y Cristiano Ronaldo

