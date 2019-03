Tecnología de la línea del gol hizo a Cristiano Ronaldo autor del doblete en Juventus [VIDEO]

No fue el VAR, pero el resultado fue el mismo. Cristiano Ronaldo alcanzó un doblete en el Juventus vs. Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League gracias a la ayuda de la tecnología. Esta vez no fue con ayuda del arbitro video asistido, sino por la tecnología de la línea de gol que demostró que el balón entró al arco en su totalidad.

Apenas empezado el segundo tiempo, a los 3 minutos, Joao Cancelo recibió un balón por el sector derecho y se tomó el tiempo necesario para levantar la cabeza y buscar la posición de Cristiano Ronaldo. Y la puso en el lugar correcto.

El portugués se metió entre los defensores de Atlético de Madrid José María Giménez y Diego Godín, para saltar y conectar un potente cabezazo que fue desviado por Oblak en lo que era un tapadón, pero segundos después sonó el pitazo más esperado por los hinchas de la Juventus.

El árbitro validó el gol gracias al aviso de la tecnología de la línea de gol que, en la repetición, demostró que este había ingresado al arco en su totalidad y que hace válido el tanto que ponía a Juventus en la pelea al igualar en el global.

Recordemos que Juventus llegó a este choque tras caer 2-0 en la ida. Estaba obligado a empatar la serie sin recibir goles en casa y Cristiano Ronaldo apareció con un doblete para lograrlo.