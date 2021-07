No vive sus mejores momentos. Arthur Melo no ha logrado definir su futuro y a ello se le ha sumado la operación que ha tenido que realizarse en la pierna derecha debido a un lesión. Serán tres meses de para para el volante brasileño, en los que la Juventus no podrá contar con él, así lo anunció el conjunto italiano mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales.

El jugador que llegó procedente del FC Barcelona no ha vivido sus mejores momentos dentro de los ‘blanquinegros’, debido a la poca participación que ha tenido; y, desde hace varios meses, el jugador de 24 años, sufría dolores de manera habitual entre la tibia y el peroné, debido a una osificación - tejidos blandos que se endurecen.

“La operación se desarrolló con éxito. La duración de la baja es de unos tres meses”, precisó la ‘Juve’ en un comunicado.

La Juventus, destronada la pasada temporada después de nueve títulos consecutivos en la Serie A, empezará en la temporada 2021-2022 de la liga italiana el 22 de agosto contra el Udinese, con Massimiliano Allegri de regreso al puesto de entrenador.

El futbolista no ha logrado tomar el rol protagónico que se esperaba y ha tenido que ver gran parte de la temporada, tanto en Champions League como en Serie A, desde el banquillo.

El brasileño fue traspasado a la Juventus por 72 millones de euros (10 más variables), pero su salida del Barcelona fue complicada. Incluso se declaró en rebeldía y el cuadro culé lo envió a la ‘congeladora’. Ahora buscará una nueva oportunidad en el PSG.