Individualmente, Cristiano Ronaldo se destaca con la camiseta de Juventus. Solo esta temporada, el delantero marcó 25 goles y brindó tres asistencias en un total de 28 partidos oficiales. No obstante, en el nivel colectivo, el atacante todavía tiene cuentas pendientes con los ‘bianconeros’, por lo menos es lo que siente Antonio Cassano.

El mundialista con la Nazionale criticó el arribó del portugués a Turín y aseguró que, hasta este momento, “ha fracasado” en las tres temporadas que lleva. “La Juventus le ha fichado para ganar la Champions League, pero con él lo hicieron peor que antes. El Scudetto lo habría ganado también sin su llegada”, declaró en una entrevista publicada por el periódico Corriere dello Sport.

En esa línea, el ex Milan expresó que la ‘Vecchia Signora’ todavía no halla el proyecto adecuado para conseguir el gran objetivo que desean. “Es equivocado. En la ‘Juve’, durante 120 años, solo interesaba ganar, pero con Sarri y con Pirlo intentaron cambiar su piel. Mejorar su juego además de los títulos... Cristiano no pega nada con las ideas de Andrea”, explicó.

Pese a ello, Cassano consideró que el atacante luso continuará haciendo lo suyo cada vez que salte a la cancha. “Seguirá metiendo goles porque lo sabe hacer también sentado. Llega desde la izquierda, se mete el balón en el pie derecho y rompe la portería”, agregó.

No obstante, el retirado delantero detalló que ‘CR7’ puede aportar más al equipo, pero la forma que plantea su entrenador le resta influencia en el campo. “Pirlo quiere construir juego, presión alta, tocar el balón entre líneas. Y Cristiano participa poco”, sostuvo.

En líneas generales, el exseleccionado italiano cambiará de opinión cuando el portugués logre conseguir la ‘Orejona’. “Para mí, Cristiano lo hizo fatal en estos tres años... Siempre y cuando no gane la Champions justo en este”, cerró.

