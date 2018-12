El entrenador del Liverpool , el alemán Jürgen Klopp, no tuvo reparos en elegir al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y lo hizo con una peculiar anécdota.

"Yo solo tengo una selfie en mi teléfono y es con Messi. Y eso que Cristiano Ronaldo también estaba en la habitación", reveló el entrenador 'Red' en una entrevista con el canal oficial del club.

En otro momento, Jürgen Klopp indicó que Pelé es el mejor de la historia, aunque precisó que su padre le dictó esa elección.

"Mi padre siempre me dijo que, no importa lo que digan las personas en el futuro, Pelé era el mejor. Lo conocí durante la Copa del Mundo de 2006 y no soy el tipo de persona que se pone nervioso, pero en ese momento estaba sudando como un loco", contó.

Bajo el mando de Klopp, Liverpool es líder invicto de la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City.