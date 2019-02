Juan Carlos Osorio desmiente renuncia a la selección de Paraguay

Juan Carlos Osorio salió este lunes a desmentir la noticia de una presunta renuncia suya a la selección paraguaya y aseguró que salió de Asunción por temas personales.

"No he renunciado a la Selección. Quiero aclarar que la no presencia mía en Asunción es porque mi hijo menor se está probando con un club en Argentina", explicó el entrenador colombiano a Radio Monumental de Paraguay.

"No sé de dónde salió esa versión. Si eso fuera a ocurrir, voy a dar la cara como siempre lo he hecho. No he renunciado", agregó.

Sin embargo, el portal paraguayo ABC Color aseguró, luego de contactar con fuentes en la Asociación de Fútbol Paraguayo (AFP), que Juan Carlos Osorio solo estarán al frente del combinado guaraní hasta el final de la Copa América Brasil 2019.

La selección paraguaya afrontará dos amistosos en la fecha FIFA de marzo, el primero ante Perú, el 22 en el Red Bull Arena de Nueva York, y el segundo frente a México.