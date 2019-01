Pep Guardiola y la omisión que hará enojar a los hinchas del Real Madrid

Unas declaraciones de Josep Guardiola , que reproduce el medio Manchester Evening News, han desatado la polémica en España. El entrenador nombró a los mejores de Europa en la última década y olvidó mencionar a Real Madrid.

El técnico puso a Barcelona, Juventus y Bayern Munich por encima de la 'Casa blanca' (ganador de cuatro Champions en estos últimos diez años). 'Pep' eligió a esas tres instituciones porque constantemente levantan trofeos.

" Juventus, Bayern y Barcelona. Estos son los tres mejores equipos de Europa. ¿Por qué? Porque cada temporada ganan la liga, cada temporada ganan las copas, cada temporada están ahí. Porque son los mejores", afirmó Guardiola.

Todo inició con una pregunta relaciona a si el Manchester City podrá terminar la campaña con cuatro títulos (Champions, Premier, Copa de la Liga y FA Cup). El DT explicó por qué es clave ganar trofeos cada año y se refirió nuevamente a los clubes mencionados.

" Podemos, no acercarnos a ellos porque es difícil, pero sí imitarles. Estar en la competición hasta las últimas rondas. A veces tienes suerte, a veces no; pero estar ahí. Eso es lo que quiero. Así es como te conviertes en un club cada vez mejor. Los mejores equipos tienen que imitar a estos tres, no a los demás", indicó Guardiola.

Luego, el estratega nuevamente tomó como ejemplos al cuadro 'bávaro', 'bianconeros' y azulgranas. También expresó el deseo de que su Manchester City se coloque a la altura de esos grandes del 'Viejo Continente'.

" Cuando digo que Bayern, Juventus y Barcelona son los mejores es porque no importa lo que haya ocurrido antes; ellos vuelven. Eso es lo más difícil. Ganar un título o dos puede pasar. Pero esa consistencia, cada tres días a lo largo de once meses durante diez años, eso es lo que yo más respeto y admiro", concluyó.