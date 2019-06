José Mourinho revela detalles de su próxima experiencia como técnico

Los planes de José Mourinho a corto plazo apuntan a una experiencia diferente, ya sea en el banquillo de un equipo que no haya dirigido o como líder de una selección nacional.

"Quiero participar en un Mundial o en una Eurocopa. Me encantaría hacer eso, pero no tiene que ser necesariamente con Portugal. Es un trabajo que estoy interesado en probar", destacó el estratega luso en un reciente diálogo con 'Eleven Sport'.

"Nunca puedes decir nada, pero ahora mismo me veo más en una selección que en un club", acotó el ex técnico del Real Madrid.

La prioridad para Mourinho es asumir un nuevo desafío, distinto a los anteriores; sin embargo, no descarta dirigir a nivel de clubes.

En ese sentido, anhela "ganar un quinto campeonato liguero diferente" y "conquistar la Champions en un club distinto".

"Lo que tengo en mente es que me gustaría estar de vuelta en junio con un nuevo club, una nueva temporada. Sé exactamente lo que no quiero, esa es la razón por la que he tenido que rechazar tres o cuatro opciones diferentes", señaló José Mourinho, quien fue despedido del Manchester United en diciembre pasado.