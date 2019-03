José Mourinho respondió así ante pregunta sobre el regreso de Zinedine Zidane al Real Madrid

José Mourinho , sin equipo desde que salió del Manchester United, se pronunció luego de conocer que Zinedine Zidane fue anunciado para tomar las riendas del Real Madrid.

“Me parece perfecto, con las cosas fantásticas que ha hecho en los últimos años. Me parece perfecto para el Madrid y para él una gran oportunidad para demostrar lo bueno que es, principalmente ahora con un proyecto nuevo. Me parece fantástico, que vaya todo muy bien”, comentó 'Mou' en el programa ‘El Chiringuito’.

Luego, le consultaron si se sentía desilusionado por haber sido uno de los grandes candidatos a regresar al Real Madrid y al final no ser elegido.

“¡No! ¿Cómo desilusionado? Yo nunca he dicho que me gustaba o no me gustaba. No, yo te digo que está perfecto. A mí me parece perfecto”, indicó.

Para cerrar el tema, José Mourinho aseguró que no necesita que le den ningún tipo de explicaciones desde el Real Madrid por elegir a Zidane: “¿Qué explicación? No he hablado con nadie”.

