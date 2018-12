José Mourinho despedido: Manchester United pagará millonaria indemnización al portugués

José Mourinho fue despedido por Manchester United durante las primeras horas del martes. El portugués, de campaña irregular, deja el banquillo de Old Trafford dos temporadas y media después de haber firmando.

La destitución del luso significará un costo elevado a los 'red devils'. Según indica el portal del diario AS, la institución inglesa deberá pagar una indemnización que asciende a los 26 millones de euros.

La cifra que Manchester United cancelará a José Mourinho cuadruplica la que abonó por despedir al David Moyes en el 2014. El escocés recibió solo 6.25 millones de euros solo unos meses después de firmar hasta el 2019.

No será la primera vez que 'The Special One' saldrá de un club tras beneficiarse económicamente. El técnico se llevó 25.7 millones de euros en el 2007 y 11.4 millones en el 2015, luego de ser despedido por Chelsea en ambas ocasiones.

Mourinho ya sabía lo que le esperaba si Manchester United le echaba. "Dicen que estoy en peligro, pero yo no lo creo. ¿Tienes idea de cuánto dinero tendrían que pagarme si me despiden?", dijo en setiembre al diario italiano La Reppublica.