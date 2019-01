José Mourinho aseguró que rechazó tres ofertas para volver a dirigir

José Mourinho siempre tiene algo que decir. El técnico portugués, quien fue echado del Manchester United por malos resultados, aseguró este domingo que ha rechazado tres ofertas de trabajo.

"Ya he rechazado tres propuestas porque sentí que no era lo que deseaba, tengo que estar tranquilo. Cuanto más tiempo tenga, mejor puedo prepararme. El siguiente debe ser algo que me haga feliz con un desafío", expresó el luso, en BeIN Sports, donde trabaja como comentarista.

Si bien no soltó los nombres de los clubes, se cree que estos pudieron ser el Real Madrid, Benfica e Inter de Milan, equipos donde Mourinho dejó una profunda huella.

"La próxima vez que empiece una conversación con un club, quiero saber antes lo que quiere exactamente y qué es lo está dispuesto a dar en términos de estructura y objetivos", agregó.

En otro momento, José Mourinho dijo que pretende tener un nivel de confianza como el que ha alcanzado Jürgen Klopp en el Liverpool, club donde el entrenador alemán "no ha ganado nada en 3 años", pero que cuenta con el respaldo de la directiva.