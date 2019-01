Jorge Sampaoli en Santos: 3 triunfos, puntaje perfecto y sin recibir goles

Jorge Sampaoli comenzó con el pie derecho su labor en el Santos, club con el que disputó 3 partidos oficiales en el Campeonato Paulista, ganando todos y sin recibir goles.

El entrenador argentino debutó frente al Ferroviaria y ganó solo por 1-0, luego visitó al São Bento y lo aplastó 4-0. Este domingo, Santos jugó el clásico de la ciudad frente al Sao Paulo y salió airoso por 2-0.

Luiz Felipe abrió la cuenta a los 45' y sentenció la historia Derlis González sobre los 67'. Con estos resultados, Santos es líder invicto del grupo A del Paulistao, con puntaje perfecto.

"Tenemos un punto de partida pero no de llegada. Esta es una victoria importante, que te obliga a seguir creciendo para el próximo partido que será más complicado. En este deporte no te podés complicar y debés seguir creciendo. Estoy feliz donde estoy, es el club que elegí. Trato de ayudar a la institución, respetar, y si no hay mucho dinero que haya un ensamble para ver al Santos de hoy. Tendremos momentos difíciles y seguiremos luchando", expresó Jorge Sampaoli.

El siguiente encuentro del Santos será ante Bragantino, también por el Paulistao. Además, se acerca el debut del equipo blanco en la Copa Sudamericana, que será el 12 de febrero ante River Plate de Uruguay.