Jorge Luis Pinto comparó a Roberto Ovelar con Olivier Giroud 

Roberto Ovelar llegó el año pasado a Millonarios para convertirse en la principal carta de gol. Sin embargo, el paraguayo solo ha logrado marcar dos veces en liga (una en 2019 y otros dos en el 2018). Los hinchas están decepcionados por la baja producción del jugador.

Sin embargo, Jorge Luis Pinto, entrenador del cuadro colombiano, defendió al 'Búfalo'. El ex DT de Alianza Lima, para quitar presión al paraguayo, no encontró mejor forma que compararlo con Olivier Giroud, atacante de Francia en el equipo que ganó la última Copa del Mundo.

El actual delantero del Chelsea era uno de los hombres fijos para Didier Deschamps en el once del cuadro 'galo' en el torneo. Aunque el atacante terminó el certamen sin hacer goles, colaboró mucho para que sus socios -Griezmann o Mbappé- logren anotar.

"Cada vez que veo a Roberto (Ovelar), me acuerdo de (Olivier) Giroud, campeón del mundo. Se compenetró, tiene presencia, tiene opciones, alimenta, apoya y se junta", destacó Pinto sobre el jugador paraguayo.

"No sé qué hacerle, me estoy acordando de la época que tuve a Juan Gilberto Funes, que en algún momento don Hermes Tamayo me dijo: 'Mandemos hacerle un lavado con hierbas a ver si la cosa mejora', pero Roberto Ovelar cumple, ojalá los goles los llegue a encontrar para felicidad de él y del equipo", concluyó.

