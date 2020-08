No habrá entrega del Balón de Oro ni premios The Best para este año por la pandemia del coronavirus, pero en caso lo hubiera, el entrenador de Alemania, Joachim Löw, sitúa a Manuel Neuer por encima de Robert Lewandowski para ganar esos trofeos.

“No tengo nada contra Robert Lewandowski, es un goleador de clase excepcional, pero para mí, el premio para el mejor jugador del mundo este año debería ser para Manuel Neuer. ¡Todo lo que paró en la ronda final en Lisboa!”, dijo Löw en declaraciones que recoge la revista Kicker.

“Manu es algo excepcional, es la locura, es único. Ya en la semifinal contra el Lyon tuvo tres acciones increíbles. Esa serenidad, esa irradiación, te da la impresión de ser omnipresente”, agregó.

Löw insistió en que Manuel Neuer fue clave en la conquista de la Liga de Campeones de parte del Bayern Múnich pese a que admitió que el rendimiento de Lewandowski -goleador de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones- también fue clave para la conquista de la triple corona.

“Pero contra el Lyon y contra el PSG, Manuel estuvo en su sitio en momentos claves y sin sus acciones el partido se hubiera puesto 1-0 en contra del Bayern o 1-1”, dijo.

Por estos días, Manuel Neuer goza de unos merecidos días de descanso, antes de integrarse a Bayern Múnich para una nueva temporada. El portero no fue citado por Löw para los duelos ante España y Suiza por la Liga de Naciones de la UEFA.

Con información de EFE.