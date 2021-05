Una década después de haber fichado por Bayern Múnich, llegó la hora de decir adiós para Jerome Boateng. El alemán no continuará en el elenco bávaro y, conmovido por su salida, expresó su sentid con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Hay muchas páginas que llenar mirando hacia atrás en diez años en el FC Bayern. Cuando llegué aquí mi objetivo era competir contra los mejores del mundo, jugar la Champions y convertirme en titular en el club. Pero, sinceramente, nunca podría haber soñado con todo lo que logramos en los diez años que pasaron”, confesó Boateng.

“Mirar hacia atrás en el tiempo ahora todavía se siente de alguna manera irreal. Tuve la oportunidad de trabajar con mucho talento, con tantos personajes geniales dentro y fuera de la cancha. Estoy más que agradecido de haber tenido la oportunidad de hacerlo y de ganarlo todo”, añadió el defensa de 32 años.

Jerome Boateng compartió emotivo mensaje para decirle adiós a Bayern Munich tras diez años.

Show Player

Boateng, campeón de la Bundesliga en nueve ocasiones y de la Champions League en dos oportunidades, se mostró agradecido con toda la gente que lo ayudó en el camino y también con los seguidores que lo respaldaron en los momentos difíciles.

“Gracias a todos los que me apoyaron a lo largo de todos estos años, a través de altibajos, momentos con lesiones, cuando quizás no todos creían en mí y algunos ya me descartaban. He recibido tantos mensajes y deseos en los últimos días que realmente me abrumaron. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Siempre estaré agradecido por el amor y el apoyo que me diste”, escribió.

El campeón con su selección en Brasil 2014 y ausente en la convocatoria para la Eurocopa remató: “Múnich se convirtió en mi segundo hogar y permanecerá para siempre en mi corazón”.