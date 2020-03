Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como Chicharito, es un futbolista nacido en Guadalajara, Jalisco, el 1 de junio de 1988. En la actualidad, él es considerado como el máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 goles, y ha formado parte de las plantillas del Manchester United, Real Madrid Bayer 04, Sevilla F.C. y ahora se presenta como el delantero de Los Angeles Galaxy.

Recordemos que hace poco, en enero de este año, Los Angeles Galaxy confirmaron el fichaje de Chicharito como su nuevo jugador con un contrato millonario de siete millones de dólares al año. Con esta cifra, Javier Hernández se convirtió en el futbolista mejor pagado de la Major League Soccer (MLS), reemplazando el lugar que dejó Zlatan Ibrahimovic.

Contando su carrera y su actual fichaje, Chicharito ha acumulado una gran cantidad de fans por todo el mundo. Sin embargo, nadie se esperaba que incluso James Corden, el famoso presentador de televisión, se haya declarado ferviente seguidor suyo en una entrevista que tuvo en exclusiva con él para su programa en “The Late Late Show with James Corden”

Aquí le preguntó sobre como fue que llegó a Los Angeles Galaxy y si estaba emocionado por formar parte de su nueva plantilla. Además, le consultó sobre el verdadero origen de su nombre Chicharito, y este contó su experiencia gustoso a las cámaras.

¿POR QUÉ LE DICEN CHICHARITO A JAVIER HERNÁNDEZ?

Tal como el mismo Javier Hernández cuenta en el programa de televisión, este apodo es producto de uno similar que le pusieron a su padre. El también llamado Javier Hernández Gutiérrez fue apodado “El Chícharo” por un tío que tenía debido a su color de ojos y por su baja estatura.

El delantero entró en la primera división del fútbol con este apodo y, cuando Javier nació, lo comenzaron a llamar igual pero a modo de diminutivo porque presentaba los mismos dotes futbolísticos que su padre. De esta manera, “Chicharito” sería su nuevo nombre oficial que lleva orgulloso hasta ahora.

También aprovechó el momento para agradecer a todas las personas que lo recibieron en el aeropuerto, ya que en el momento que llegó a Los Angeles, incluso los responsables del lugar tuvieron que guiarlo por otra salida porque habían demasiadas personas esperándolo.

Chicharito con el uniforme de Los Angeles Galaxy (Foto: LA Galaxy)

“Fue una locura. Llegamos y la seguridad del aeropuerto nos dijo que no podíamos entrar por la puerta de enfrente y yo me preguntaba por qué. Iba con mi esposa Sarah y mi hijo Noah. Me dijeron que había miles de personas esperándome”, comentó a James. “No esperaba esa recepción. Estaba apenado, me habría encantado atender a toda esa gente. Fue abrumador y estoy muy agradecido de poder estar aquí”.

También hizo alusión a que en la ciudad existen una gran cantidad de mexicanos, palabras que levantó vítores del programa de James, agregando que se siente muy bien haber fichado para Los Angeles Galaxy porque allí se siente como en casa, junto a las personas con las que comparte cultura y bandera.

Para finalizar el encuentro, James intentó preguntarle sobre la comparación de Los Angeles Galaxy con respecto a los otros grandes equipos en los que Chicharito participó en el pasado. Él solo se limitó a mencionar lo bien que se sentía que lo tomaran en cuenta y que le permitan experimentar la MLS, esperando tener una mejor temporada o igual que las mejores de su carrera.

El jugador mexicano culminó la entrevista mandando un mensaje a Los Angeles de “you ready?” (“¿están listos?”) a la vez que les deseaba a sus oponentes buena suerte porque la iban a necesitar ahora que él estaba de delantero de LA Galaxy.

