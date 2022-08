Manchester United, uno de los clubes más importantes del mundo, transita el camino de la irregularidad desde que el histórico Sir Alex Ferguson dejó el cargo de entrenador en 2013. Tras la partida del escocés, fueron siete los técnicos (entre principales e interinos) que pasaron por el banquillo. El último de ellos, el octavo, Erik Ten Hag llegó a Old Trafford y se encontró con una realidad que, entre tantas cosas, tiene a Cristiano Ronaldo, la estrella, con intenciones de irse.

En medio de aquel contexto complicado, un exjugador de la institución se pronunció para lamentar lo que ocurre y hasta se ofreció para volver sin cobrar salario. Se trata de Javier Hernández, que salió de Chivas de Guadalajara en 2010 con la tarea de iniciar una aventura en la Premier League con los ‘Red Devils’.

“Esas situaciones, conozco las narrativas y sé cómo pudo ser ahí. Obviamente, muchos de ustedes tienen mi edad, saben mi pasado y con esas cosas, viene el Manchester United y digo: ‘¡sí, juego gratis!’ Ya sabes, claro que haremos eso”, dijo el goleador de 34 años, que estuvo en el ‘Teatro de los Sueños’ hasta el 2015.

Eso sí, tras expresar su cariño por los ‘Diablos Rojos’, el artillero destacó el compromiso con los angelinos. “Quiero ser muy respetuoso con mi club. Estoy jugando muy consistentemente y en mi mente mi convicción es ganar un campeonato con Los Angeles Galaxy. En el futuro, si suceden cosas, sucederán, pero en mi opinión, estoy 100 por ciento aquí”.

El momento del United

Luego, ‘Chicharito’ Hernández profundizó en el caso de Manchester. “El United necesita superar el hecho de que Ferguson se ha ido. ¿Nos gustaría tener a alguien similar? Sí. Pero Sir Alex se ha ido y nunca volverá a ser lo mismo. No me sorprende lo que ha pasado en el club porque en la vida no es fácil tener un técnico durante 26 años como lo hizo Sir Alex”, sostuvo.

En otro momento, el azteca cree que no haber llegado a la Champions League de esta campaña es perjudicial para Erik Ten Hag y sus planes de reforzar el plantel. Entonces, a partir de ese hecho, el ‘9′ aseguró que entiende la postura de Cristiano Ronaldo, estrella con la que compartió en su tiempo con Real Madrid.

“La otra dificultad es que el Manchester United no está en la Liga de Campeones, entonces algunos jugadores no van a venir. Si otro club puede ofrecer la Champions League, ¿a quién eliges? Tú eliges el mejor club para tu carrera”, dijo.

“Así que entiendo lo que está pasando con Cristiano Ronaldo. El tiempo dirá qué va a pasar con él, pero ¿y si Ronaldo se queda y marca 40 goles? Eso podría pasar”, sentenció ‘Chicharito’, quien fue designado capitán del equipo de las Estrellas de la MLS, que chocará este miércoles ante las Estrellas de la Liga MX.