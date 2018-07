Javier Hernández partió a Rusia 2018 con muchas dudas por la escasa continuidad en West Ham . Incluso, el delantero se planteó dejar la Premier League cuando termine el Mundial. Sin embargo, con la salida de David Moyes y la llegada de Manuel Pellegrini, el panorama es distinto.

Es más, en Londres esperan con ansias a Chicharito Hernández . Para tranquilizar a los fanáticos del club, el director deportivo de los 'hammers', Mario Husillos, aseguró en una entrevista con 'Marca' que el jugador continuará en Inglaterra.

"Tenemos muchas expectativas. No ha habido ofertas, seguramente no las habrá porque la gente sabe que contamos con él. De momento, no está en el mercado en absoluto" , declaró sobre la situación del azteca.

Chicharito Hernández se incorporará a la pretemporada del West Ham en los próximos días, tras terminar sus vacaciones. Mientras tanto, el nuevo técnico quiere trabajar con él para explicarle el plan de la nueva campaña. "Lo estamos esperando con energía y muchas ganas para que se adapte a esta nueva etapa", señaló Husillos.



Por último, el director deportivo de West Ham se entusiasma con la pronta llegada del mexicano, pues las características del atacante serán útiles para la plantilla de cara a la Premier League , torneo que inicia para los 'hammers' el 12 de agosto frente a Liverpool .

"Es un estilo que favorece a todos los jugadores de ataque, porque es de mantener la posesión, atacar, llegar al área y tratar de crear ocasiones. Los delanteros en general se ven beneficiados por este tipo de juego", finalizó.