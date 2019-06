James Rodríguez regresa a Real Madrid: Bayern Munich no comprará el pase del colombiano

James Rodríguez no continuará en Bayern Munich en la siguiente temporada. El director general de los ‘bávaros’, Karl-Heinz Rummenigge, reveló que el colombiano pidió no activar la opción de compra que tenían con Real Madrid.

“En principio, la decisión se tomó porque James vino a mí antes del final de la temporada y me pidió que no activara la opción de compra. Su agente, (Jorge Mendes) también me llamó de nuevo la semana pasada", aseguró el directivo.

Rummenigge admitió que adquirir el pase del mediocampista “no tiene sentido” porque el futbolista ha decidido dejar Bayern Munich, institución a la que se unió a mediados del 2017, cedido por Real Madrid.

Por otro lado, el director del conjunto muniqués lamentó la partida de James Rodríguez, quien consideró importante en la plantilla. Aunque no ha tenido la continuidad esperada bajo el mando de Niko Kovac.

"Siempre he dicho que soy un fanático de su juego. Su izquierda es excepcional. Es un jugador de alta calidad. Tiene ganas de jugar todos los partidos y eso lo puedo garantizar", finalizó Rummenigge sobre el ‘cafetero’.