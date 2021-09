Fanáticos colombianos y de Al-Rayyan llegaron al estadio Ahmed bin Ali para ser testigos de la presentación de James Rodríguez. El mediocampista fue anunciado como refuerzo el último miércoles y al día siguiente tuvo el primer contacto con la gente del club catarí: directivos, el entrenador Laurent Blanc y, claro, los hinchas.

El volante, sonriente como siempre, posó para las cámaras sujetando la casaca de la institución catarí, que lleva impresa el número 10 en la espalda. Luego de los primeros actos protocolares, el jugador se sentó frente a los micrófonos para expresar las sensaciones relacionadas con la nueva oportunidad en su carrera.

“Estoy feliz de estar acá, es un nuevo capítulo para mí. Espero poder hacer las cosas bien, hace mucho tiempo que no podía jugar mucho y aquí lo voy a hacer con la ayuda de todos, con la del técnico, y espero hacer cosas buenas. Ha sido muy duro para mí y esto es bueno. He pensado un par de días en esto y quiero dar gracias a todos los que estuvieron siempre”, inició.

James Rodríguez lució la camiseta con el número de 10 de Al-Rayyan. (Foto: Captura)

Enseguida, James se puso retos altos y apuesta por la conquista de trofeos. “Estamos haciendo un esfuerzo grande, espero que pueda conseguir cosas. No he venido para estar tranquilo, he venido para ganar. Le dije al técnico que quiero ganar títulos, soy un tipo ganador, donde quiera que esté quiero ganar”, agregó.

En la misma línea, el futbolista de 30 años recordó la importancia de obtener triunfos para ser recordado. “Quiero ganar todo lo que se pueda jugar, competir cada tres días, jugar. Solo quiero ayudar al equipo para que pueda jugar bien, para que los fans puedan ver buen fútbol. Al final, si no puedes ganar, creo que no vales nada”, manifestó.

El arribo de James Rodríguez a la instalaciones del club. (Foto: Al-Rayyan)

Sobre el esperado debut con la elástica de Al-Rayyan, el volante de la selección colombiano aseguró que debe ponerse en buena forma para saltar a la cancha. Como se recuerda, el atacante no tuvo actividad oficial con Everton y recientemente fue reportado como lesionado por molestias musculares, según desveló hace unos días el técnico ‘Rafa’ Benítez.

“Hace muchos días que no estoy entrenando, quisiera ponerme un par de días bien, entrenarme bien para poder jugar, porque si no estás al 100% es duro, todos los jugadores están muy bien preparados. Yo si quiera unos días poder entrenarme bien y cuando esté listo poder jugar si le técnico quiere”, cerró.

Luego, James salto al gramado del estadio y compartió con sus nuevos fanáticos. Desde las tribunas, el ex Real Madrid fue aclamado por el público, mientras él realizó algunos juegos con la pelota que emocionaron a los hinchas. De esa forma, el mundialista arranca un nuevo capítulo en su trayectoria.