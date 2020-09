Se viene un gran movimiento en el mercado de fichaje. La historia de James Rodríguez dejaría de escribirse en España y continuaría en Inglaterra. El colombiano, con pocas chances de jugar en el Real Madrid de Zinedine Zidane, seguiría su carrera en el Everton de la Premier League.

Es más, Gol Caracol aseguró que James Rodríguez es “nuevo jugador del Everton” y se “espera la oficialización de los clubes”. “De esa forma, se concreta y llega a un buen final un fichaje del que se venía hablando en la prensa europea durante varios días”, explicó el citado medio colombiano.

De concretarse el traspaso a Everton, James Rodríguez se reencontrará con el entrenador italiano Carlo Ancelotti, con el que tiene muy buena relación y con el que coincidió en Real Madrid y Bayern Múnich. Asimismo, el mediocampista compartiría equipo con su compatriota, el defensa Yerry Mina.

“Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros, es difícil”, lamentó James Rodríguez sobre su situación en Real Madrid, hace unas semanas, en entrevista con el conferencista Daniel Habif, vía Instagram.

James Rodríguez, que brilló en el Mundial Brasil 2014 con la camiseta de su selección, ha jugado en Envigado, Banfield, Porto, AS Mónaco, Bayern Múnich y Real Madrid. En la reciente temporada, el futbolista participó en apenas 14 partidos del elenco merengue y marcó un gol.

