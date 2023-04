El Botafogo de Brasil hizo pública su oferta por James Rodríguez, mediocampista colombiano que está libre en el mercado desde la última semana, cuando dejó el Olympiacos de Grecia tras seis meses, 23 partidos, 5 goles y 6 asistencias.

“Me gusta monitorear los fichajes del club. Es verdad que hablé con el representante de James Rodríguez, pero, hasta que él no diga que quiere venir a jugar al Botafogo, no estará cerrado. Él necesita levantar el teléfono y decirlo, algo que aún no sucedió”, confesó John Textor, propietario del club carioca.

La propuesta del Botafogo se basa en un salario fijo mensual, pero que podría aumentar mediante bonos ganados cada vez que James Rodríguez cumpla algún objetivo dentro del campo. Sin embargo, los números aún están siendo estudiados por Jorge Mendes, representante del volante de 31 años.

Cabe recordar que, el año pasado, el Botafogo también intentó contratar al colombiano, ex Real Madrid y Bayern Munich, entre otros, pero no lo consiguió porque James Rodríguez aún deseaba jugar en el fútbol europeo, realidad cada vez más lejana para el ‘10’.





¿Cuánto vale James Rodríguez?





Según el portal internacional especializado en transferencias de futbolistas, Transfermarkt, James Rodríguez habría bajado su valor de mercado casi diez veces respecto a sus mejores momentos, en el Real Madrid (2015/16) y en el Bayern Munich (2018).

Después de haber debutado en el Envigado y pasado por clubes como Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al Rayyan y Olympiacos, la valorización de James Rodríguez habría caído a 9 millones de euros, cifra cercana a la cotización de las jóvenes promesas del Botafogo.





