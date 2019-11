“Siempre lo he dicho: ¿Cómo se siente mi hija cuando le quitan un juguete? Se siente triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota. Me siento triste”.

Así de contundente fue Ivan Rakitic para hablar de su actual momento en el FC Barcelona donde no goza de continuidad. El croata se presentó al programa Universo Valdano y en la publicidad de adelanto lanzó tamaña confesión.

El croata también se preguntó: “¿Cómo puede disfrutar uno? Jugando al fútbol”, dijo en esta entrevista que será publicada el 14 de noviembre en España y en la que también explica que le gusta mostrar sus sentimientos.

“Me gusta enseñar mis sentimientos, cuando hay que llorar pues no hay problema ninguno, y cuando hay que celebrar soy el primero en ir adelante”, dijo.

Luego, Rakitic, quien fue desconvocado de su selección por una lesión en el tendón de Aquiles, confesó que se siente en el mejor momento de su carrera.

“Entiendo y respeto las decisiones del entrenador o de un club o lo que sea, pero creo que he dado muchísimo en estos cinco años y pico que ya llevo aquí. Y lo que quiero es poder seguir disfrutando y eso es lo más importante para mí, después uno disfruta solamente jugando. Tengo 31 años, no tengo 38, y me siento en mi mejor momento”, se puede escuchar en el video promocional.

FC Barcelona: Ivan Rakitic dijo estar “triste” en el cuadro blaugrana