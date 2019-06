Italia vs. Mali EN VIVO por el Mundial Sub 20 vía DirecTV Sports

Italia vs. Mali EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Italia vs. Mali este viernes 07 de junio, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 Polonia 2019, en el estadio Miejski de Tychy, desde las 11:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos EN VIVO como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports en Sudamérica. En México y Centroamérica por TDN. En Estados Unidos vía Fox Sports 2 y Univisión Deportes. Streaming internacional por Fanatiz USA y DailyMotion.



Las escuadras de Italia y Mali estarán frente a frente este viernes por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Italia vs. Mali - Horarios en el mundo

11:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:30 horas en Venezuela, Bolivia

13:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

La selección de Italia Sub 20 buscará frenar el progreso de la selección africana que llega a este encuentro con la chapa de haber eliminado a una de las favoritas del torneo: Argentina.

Fue en un partido de 120 minutos, que terminó 2-2 y se definió en tanda de penales, donde Mali venció por 5-4. Cabe resaltar, que el tanto del empate malí llegó en la última jugada del partido, cuando los albicelestes tenían el boleto a cuartos en la mano.

Sin embargo, lo que hizo Italia para llegar a esta instancia también es meritorio: dejaron afuera del mundial al organizador Polonia, al que derrotaron por 1-0, gol de Andrea Pinamonti.