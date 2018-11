Italia vs. Estados Unidos chocan por amistoso FIFA Italia vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ partido entre Italia vs. Estados Unidos en el estadio Luminus Arena de Genk por amistoso FIFA.

Italia choca contra Estados Unidos en amistosa FIFA este martes desde las 14:45 horas en la ciudad belga de Genk. (Foto: Reuters) Italia choca contra Estados Unidos en amistosa FIFA este martes desde las 14:45 horas en la ciudad belga de Genk. (Foto: Reuters) Italia choca contra Estados Unidos en amistosa FIFA este martes desde las 14:45 horas en la ciudad belga de Genk. (Foto: Reuters)