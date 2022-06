Italia vs. Alemania EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la primera jornada de la Liga A y el Grupo 3 de la UEFA Nations League este sábado 4 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Renato Dall’Ara.

La ‘Nazionale’, que falló en su intento de clasificar al Mundial Qatar 2022, tiene la misión de reivindicarse frente a sus fanáticos. Aunque, el equipo liderado por Roberto Mancini sufrió un duro golpe a mitad de semana con una derrota frente a Argentina por 3-0 en el marco de la Finalissima que enfrentó al monarca de la Eurocopa y al de la Copa América.

¿A qué hora juegan Italia vs. Alemania por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Lionel Messi y compañía no solo agravaron la situación de la ‘Azzurra’, también arruinaron el adiós de Giorgio Chiellini, quien apareció por última vez con la selección. “Olvidemos el pasado. Recuperemos el entusiasmo y concentrémonos en el trabajo”, expresó Leonardo Bonucci, quien pide voltear la página para pensar en el siguiente reto.

De su lado, Alemania fue de menos a más para conseguir el pase a la Copa del Mundo. Con Hansi Flick al mando, la ‘Mannschaft’ sigue con la preparación rumbo a la cita en Qatar 2022. “Durante la Eurocopa, todos éramos fans de Italia. Su espíritu de equipo y la manera en la que jugaron, fue impresionante”, dijo el DT germano sobre el adversario.

Italia vs. Alemania: canal de transmisión

Para ver el partido entre Italia y Alemania de la UEFA Nations League hay dos opciones de canales de TV. Si vives en Sudamérica podrá seguirlo en ESPN. Si estás en México y Centroamérica está disponible la señal de Sky HD.

¿Dónde ver online el partido Italia vs. Alemania por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Italia y Alemania puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en Sudamérica deberás seguir este partido vía Star Plus. Si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en España podrá ver el partido en UEFA TV.

Italia vs. Alemania: posibles alineaciones del partido

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini.

Alemania: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Sane; Werner.

¿Dónde jugarán Italia vs. Alemania por la UEFA Nations League?