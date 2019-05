Internacional vs. Paysandu EN VIVO por Copa de Brasil vía Gol TV

Internacional vs. Paysandu EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque de vuelta por los octavos de final de la Copa de Brasil en el estadio Mangueirao de Belem este miércoles desde las 5:15 pm. (hora peruana) y por transmisión de Gol TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El segundo torneo más importante de Brasil entra en su etapa decisiva y el choque entre Internacional vs. Paysandu definirá a uno de los clasificados a la siguiente etapa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá a uno de los ocho mejores de la Copa de Brasil.

Internacional vs. Paysandu: horas y canales en el mundo



Perú 5:15 pm. | Gol TV

México 5:15 pm.

Ecuador 5:15 pm.

Colombia 5:15 pm.

Bolivia 6:15 pm.

Paraguay 6:15 pm.

Venezuela 6:15 pm.

Brasil 7:15 pm.

Argentina 7:15 pm.

Chile 7:15 pm.

Uruguay 7:15 pm.

España 12:15 am. (jueves 30)

Tras el 2-0 de la ida, Internacional parte como favorito para avanzar a la siguiente ronda de la Copa de Brasil. Con Paolo Guerrero como su máxima figura y goleador, el 'Colorado' va hacia Belem con el único objetivo de meterse entre los ocho mejores del certamen.

Paysandu, equipo de la Serie C, llega en pésimas condiciones a este difícil cotejo. Tres derrotas a cuestas (dos de ellas en la Serie C) y un empate, es el registro de los últimos cuatro partidos del ex equipo de Léo Condé, quien dejó su cargo tras los malos resultados.

En tanto que Internacional es la otra cara de la moneda: cinco partidos consecutivos sin perder entre Copa Libertadores, Serie A y Copa de Brasil con un registro de 10 goles anotados contra cuatro recibidos siendo Paolo Guerrero el goleador en estos cotejos con tras tantos, por encima de Nonato y Rafael Sobis que han marcado 2 tantos cada uno.

Internacional vs. Paysandu: probables alineaciones



Paysandu: Mota; Bruno Oliveira, Micael, Victor Oliveira, Bruno Collaço; Anderson Uchoa, Jhony, Marcos Antônio, Thiago Primão, Nicolas, Diego Rosa.



Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Guilherme Parede, D’Alessandro, Nico López; Paolo Guerrero.

