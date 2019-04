Paolo Guerrero recibió codazo en final del Campeonato Gaúcho y así reaccionó | VIDEO

No pasó mucho tiempo para que Paolo Guerrero sienta la presión de la marca de la defensa de Gremio. En apenas cuatro minutos, el peruano recibió un codazo de parte de Walter Kannemann en la final del Campeonato Gaucho.



Paolo Guerrero fue a la disputa y recibió el golpe del argentino, que saltó por detrás de él y lo hizo caer. De inmediato, el delantero del Internacional se puso de pie e increpó al rival por la vehemente acción.



Para calmar las aguas, el árbitro separó a Paolo Guerrero de Kannemann, a quien le mostraron la tarjeta amarilla. La situación provocó algunos roces entre varios jugadores, pero el hecho no llegó a más.



Internacional y Gremio se enfrentan en la final de vuelta del Campeonato Gaúcho en el Arena do Gremio. Paolo Guerrero busca su cuarto gol con camiseta colorada. En la ida, el resultado fue un empate sin goles.

Paolo Guerrero sufrió dura falta en final del Campeonato Gaúcho. (Captura y video: YouTube)