Internacional vs. Chapecoense EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la jornada 20 del Brasileirao en el estadio Beira Rio desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de Premiere FC Brasil.

El duelo entre Internacional y Chapecoense será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Brasileirao.

El ‘colorado’ tiene que recuperarse de la derrota sufrida a mitad de semana. El equipo de Porto Alegre, con la presencia de Paolo Guerrero, se reencontrará con sus fanáticos este domingo 22 de septiembre.

Todos los hinchas de Internacional abarrotaron el Beira Rio con la esperanza de levantar el trofeo de la Copa Brasil. Sin embargo, Atlético Paranaense se quedó con la victoria (2-1) y el título del certamen.

‘Inter’ buscará la reconciliación con sus ‘torcedores’ cuando reciba la visita en Chapecoense en la continuidad del Brasileirao. El elenco gaúcho, a falta de 18 jornadas, peleará hasta el final de esta competencia.

De hecho, el vicepresidente Roberto Melo y el entrenador Odair Hellmann están seguros de que Internacional tiene argumentos suficientes para dar pelea a los equipos que están en la parte alta de la tabla.

“Todavía tenemos oportunidad de obtener el título, más adelante en este año”, declaró el alto directivo. “Para obtener el campeonato, tienes que mantenerte arriba y ganar”, manifestó el entrenador del equipo.

Internacional ha sumado 33 unidades hasta el momento. El ‘colorado’ está nueve unidades de Flamengo, líder absoluto del Brasilerao. Ambos equipos se verán las caras en la siguiente jornada en Rio de Janeiro.

Internacional vs. Chapecoense: horarios del partido

Perú 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. México 9:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Paraguay 10:00 a.m. Venezuela 10:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Uruguay 11:00 a.m. Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

Internacional vs. Chapecoense: ¿cómo llegar al estadio?