La idea del Inter de Porto Alegre , con el fichaje de Paolo Guerrero , va más allá de reforzar a su plantilla. Su objetivo también es económico y espera sacarle el jugo al peruano.

Rodrigo Caetano, uno de los principales ejecutivos del club gaúcho, habló en 'Selección Sport TV' sobre los planes que tienen para rentabilizar la contratación del delantero peruano.

"Él ( Paolo Guerrero) es una figura internacional y necesitamos rentabilizar. No hay inversión inicial, él vino libre. No hubo una compra. No es fácil para un club como el Inter hacerlo. Una de las mayores fuentes de ingresos es el socio y podría haber sido una operación apalancada. Cómo reaccionan en el campo y la expectativa que genera un jugador de este quilate, pueden ayudar en los ingresos", expresó Caetano.

En otro momento, hablo del ' Proyecto Paolo Guerrero', elaborado por el departamento de marketing del club. Con esto, esperan renovar el autoestima del hincha del Inter y así poder captar más taquilla en los partidos y también a más socios que aporten de manera económica.

Se espera la llegada de Paolo Guerrero para este martes y también se espera que miles de hinchas lo reciban en el aeropuerto. Además, el club gaúcho alista una presentación por todo lo alto.