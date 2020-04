La amenaza del coronavirus ha provocado que la gente, además de quedarse en casa para evitar ser contagiado, tome otras medidas de aseo, como lavarse las manos constantemente, usar el alcohol en gel y también fumigar los espacios de las viviendas.

Pues esto último realizó el entrenador del América, Miguel Herrera, de acuerdo a unos videos que difundió a través de su cuenta de Instagram. Y celebramos que lo haya hecho; no obstante, un detalle llamó la atención en las imágenes difundidas en la citada red social.

Y es que el ‘Piojo’ protagonizó un ‘blooper’, o un ‘oso’ como le llaman en México, cuando apareció en un clip que él mismo grababa, mostrando el rostro, pero con la mascarilla mal puesta. La imagen se viralizó en Instagram y provocó las burlas de los seguidores.

“Ya estamos aquí con mis amigos de House & Health, que me están sanitizando la casa. Este producto es 100% orgánico. Te protege 90 días en casa. No daña niños, mascotas, ni plantas”, aseguró el estratega de las ‘Águilas’, que no saben cuando volverán a la actividad.

El 'blooper' del entrenador del América en plena fumigación

El coronavirus en México

El Gobierno de México anunció este martes la entrada en la fase 3 de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 marcada por una aceleración de contagios de COVID-19, por lo que formalizará en breves la extensión de las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo.

“Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en una fase de ascenso rápido donde se acumulan una gran cantidad de contagios”, informó en conferencia de prensa el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.

Según el reporte más reciente de las autoridades sanitarias, México suma 8.772 casos y 712 fallecidos.