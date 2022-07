Un hecho insólito se vivió en el fútbol argentino entre el encuentro entre Vélez y Godoy Cruz, pues el técnico del exclub de Luis Abram hizo una falta a un jugador en la línea del campo y fue expulsado por ello. La justificación no tiene desperdicio.

Se trata de Alexander Medina, quien al ver acercarse al jugador de Gody Cruz, Máximo Perrone, le puso el pio y provocó su caída mientras disputaba una dividida con uno de sus dirigidos.

“Él venía forcejando con Guidara y él se resbala y sale fuera del campo. Por instinto, le puse el pie. Pero fue bien decretada la expulsión. Nosotros sentimos el fútbol de una manera muy especial. Los entrenadores, más allá de que hace algunos años dejé de jugar, nunca perdemos eso del futbolista, sentimos como ellos. Pero fue una jugada aislada, nada que suceda todos los días”, argumentó el técnico uruguayo.

¡ROJA PARA EL CACIQUE MEDINA! El DT de Vélez bajó a Ramírez y fue expulsado en el duelo entre Godoy Cruz y el Fortín por la #LigaProfesional. 😱😱 pic.twitter.com/gYiNEvP3Qy — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2022

Por otra parte, el jugador que sufrió la falta aseguró que no se dio cuenta en un principio del hecho, pero que al darse cuenta de quien le había provocado la falta, recriminó la actitud de Medina.

“No me di cuenta, cuando veo un pantalón de jean dentro de la cancha me pareció una locura. Me di vuelta y me di cuenta que el técnico había puesto el pie dentro de la cancha, fue antideportivo. Uno puede tener espíritu de competitividad y lo que uno quiere, pero nosotros estamos también compitiendo y no fue una buena actitud”, manifestó.

El encuntro terminó con un empate a uno en estadio Feliciano Gambarte, con goles de Pier Barrios para Godoy Cruz y de Diego Godín para Vélez. Sin embargo, el resultado fue lo de menos, pues la acción de Medina se llevó todos los reflectores.

VIDEO SUGERIDO:

Excomando Chavín de Huántar sobre exclusión de desfile: “No inclinamos nuestra espada hacia el presidente ”. Además, mensaje a la Nación: gremios periodísticos rechazan declaraciones de Pedro Castillo sobre el rol de los medios. También, Congresista acusado de violación será el primer procesado sin inmunidad parlamentaria. Y, mercados le conceden una pausa a Argentina, ante remodelación del gobierno