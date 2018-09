Inglaterra vs. Suiza: 25 segundos de la transmisión serán en blanco y negro

Los primeros 25 segundos del juego entre las selecciones de Inglaterra y Suiza serán transmitidos en blanco y negro para celebrar el 25 aniversario de 'Kick it out', organización británica que tiene la misión de acabar con el racismo en el fútbol.

La FA destacó que está idea, acordada previamente con la cadena 'Sky Sports', buscará recordar a todos los aficionados sobre la "importancia de la diversidad".

El jefe de 'Kick it out', Lord Herman Ouseley, aseguró que la histórica transmisión del Inglaterra vs. Suiza será "recordatorio poderoso de lo lejos que ha llegado el fútbol", en declaraciones que reproduce 'BBC Sports'.

"Afortunadamente, el video alentará a millones de televidentes en casa a pasar al menos 25 segundos pensando en la importancia de la diversidad en este hermoso juego nuestro", añadió el Presidente de la Junta Asesora de Inclusion de la FA, Paul Elliott.

Los seleccionados de Inglaterra calentarán en el campo del King Power Stadium de Leicester City con camisetas alusivas al mencionado órgano. Además saltarán a la cancha con ocho mascotas elegidas por el ente.