Siempre sincero y polémico. Zlatan Ibrahimovic brindó declaraciones para el programa italiano ‘Mi Casa’ de Radio 105, en las que se refirió a su presente en el AC Milan, su relación con los árbitros y, también, contó cómo se sintió cuando fue jugador del FC Barcelona.

Ibrahimovic tiene problemas con su tendón de Aquiles, sin embargo, no se ve fuera del fútbol: “Es Ibra quien decide cuándo parar. Mucha gente me dice que estoy acabado, pero estoy animado. Tengo confianza en todo lo que estoy haciendo. No sé hasta dónde llegaré, pero siempre intento ir más allá del límite. ¿Por qué ser normal cuando puedes ser más fuerte?”.

El delantero sueco se refiere, cada cierto tiempo, lo que significó su estancia en el conjunto español: “Cuando estaba en Barcelona no era feliz y no tenía adrenalina. Adriano Galliani me llamó y me dijo: ‘Vas a venir a Italia y a jugar en el Milán’. Vino a mi casa. ‘No me levanto hasta que aceptes’, dijo. Es un caballero, con él y con Berlusconi volví a ser feliz”.

Respecto a su futuro, sostuvo que ya se irá viendo: “Tengo curiosidad por ciertas cosas: por ejemplo, ser actor. Quiero algo que me dé adrenalina, aunque nada será como el fútbol. Tendré que marcar la diferencia. Tengo muchos proyectos. Ahora mismo, sin embargo, estoy centrado en ser futbolista. Cuando vuelva derribaré el estadio”.

Por otro lado, se sabe que Ibrahimovic tiene una actitud explosiva dentro del campo de juego, por lo que ha tenido conflictos con distintos árbitros, pero admitió que sabe manejar mejor el conflicto: “Al principio no podía controlarme, gritaba y les atacaba. Ahora soy más maduro y manejo mejor la situación. También reconocen mi cambio de actitud y se comportan de forma diferente”.