Las casualidades están a la orden del día. Diversos medios televisivos y de streaming se encargaron de transmitir todos los detalles de la ceremonia del Balón de Oro 2022. Uno de ellos fue Ibai Llanos, quien gozó de los derechos de transmisión y lo hizo a través de su cuenta de Twitch. El popular ‘streamer’ tuvo un curioso cruce con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Durante un enlace en vivo con un reportero, el youtuber y presentador de deportes electrónicos imaginó que se comunicaría en directo con Ronaldo; sin embargo, quien realmente estaba al otro lado de la pantalla era el presidente del Real Madrid. Algo avergonzado, Ibai solo atinó a decir “¿cómo que me quiere saludar? No, no, era Ronaldo, Víctor. No, el presidente no, era Ronaldo”.

Si bien el enlace tenía algunas fallas de origen, el encargado de establecer a conexión reveló lo que había dicho Florentino. “¡No has ido todavía al nuevo Bernabéu! ¡Si es que eres un madridista de palo! Te lo acaba de decir Florentino”, comentó entre risas.

Foto: captura Twitch

El delantero del Real Madrid se consagró este lunes como mejor jugador del mundo tras recibir a sus 35 años el Balón de Oro que desde 1956 entrega la revista France Football, premio que logró de manos de su compatriota Zinedine Zidane.

El delantero blanco, autor de una temporada excepcional, culminada con las victorias en la liga española y en la Liga de Campeones, sucede en el palmarés al argentino Lionel Messi, que la pasada campaña consiguió su séptimo Balón de Oro, pero que no figuraba entre los candidatos en esta ocasión.

Benzema se convierte en el primer francés que conquista el Balón de Oro desde que en 1998 lo hiciera Zidane y se convierte en el quinto, junto con Raymond Kopa, Michel Platini y Jean-Pierre Papin.