James Rodríguez fue el gran fichaje del Olympiacos de Grecia luego de desvincularse del Al Rayyan de Catar, allá por setiembre de 2022. Sin embargo, la relación se pudrió con el elenco blanquirrojo y rescindió contrato, que tenía hasta junio de este año, por lo cual está buscando equipo para continuar con su carrera futbolística.

En Grecia se está hablando más de la vida personal del extremo colombiano que de lo que hizo alguna vez en las canchas defendiendo al Olympiacos. La barra oficial del club griego, Gate 7, hizo una publicación en la que criticaron duramente al jugador, así como a los directivos que lograron su fichaje.

“Este año vimos uno de los peores Olympiacos de la década, un Olympiacos que sin duda no era el que hemos soñado desde junio pasado (…) James que otros equipos griegos solo pueden soñar —con ficharlo— era un mecenas en los clubes de striptease”, indicaron desde la cuenta de Facebook de Gate 7.

El cucuteño ha jugado, en menos de un año, solo 23 partidos con la camiseta del Olympiacos, marcando 5 goles y dando 6 asistencia en todas las competiciones, en los pocos momentos destacados que se registró. No obstante, su nivel bajó demasiado en los últimos meses.





¿James Rodríguez vuelve a Sudamérica?

El Botafogo de Brasil hizo pública su oferta por James Rodríguez, mediocampista colombiano que está libre en el mercado desde la última semana, cuando dejó el Olympiacos de Grecia tras seis meses, 23 partidos, 5 goles y 6 asistencias.

“Me gusta monitorear los fichajes del club. Es verdad que hablé con el representante de James Rodríguez, pero, hasta que él no diga que quiere venir a jugar al Botafogo, no estará cerrado. Él necesita levantar el teléfono y decirlo, algo que aún no sucedió”, confesó John Textor, propietario del club carioca.

La propuesta del Botafogo se basa en un salario fijo mensual, pero que podría aumentar mediante bonos ganados cada vez que James Rodríguez cumpla algún objetivo dentro del campo. Sin embargo, los números aún están siendo estudiados por Jorge Mendes, representante del volante de 31 años.





