Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2022 este miércoles, luego de la derrota en casa ante Fortaleza de Brasil (0-2). Dicho resultado amplía la mala racha del club, que ya suma 28 partidos consecutivos sin ganar en el certamen internacional, y Hernán Barcos no ocultó su pesar por la negativa estadística.

El goleador argentino habló ante la prensa tras el pitazo final en el Estadio Nacional e inicialmente envió un mensaje para los hinchas. “A nuestra gente solo tenemos que agradecerles y pedirles perdón por todo lo que está pasando. No podemos ganar los partidos de la Libertadores”, explicó el ‘Pirata’ a ESPN.

“Estar en Alianza es una motivación, no podemos perder eso nunca. Esto duele, es para sufrir, porque no podemos cambiar la situación, pero hay que seguir trabajando, no queda otra”, agregó el experimentado delantero en la conversación.

De la misma forma, Hernán Barcos aseguró que el plantel apuntará a lo que resta de la Liga 1. “Ahora hay que enfocarse en el domingo y terminar de la mejor forma la Libertadores. Trataremos de ganar el campeonato local, que es lo que nos queda. Hay mucha tristeza por toda la gente”, sentenció el atacante.

Recordemos que el club de La Victoria visitará este domingo 22 de mayo a Deportivo Municipal, por la fecha 15 del Torneo Apertura (11:00 a. m.), en un duelo clave por acercarse a la punta. Los dirigidos por Carlos Bustos están en el sexto lugar, con 23 puntos, a cinco del líder Melgar.

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Libertadores?

Alianza Lima cerrará su participación en el Grupo F de la Copa Libertadores 2022 el próximo miércoles 25 de mayo, cuando visite a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires (5:00 p. m. hora peruana).

Los ‘Blanquiazules’ jugarán para cumplir con el fixture, dado que solo tienen un punto y están eliminados del certamen, incluso sin opciones de llegar al tercer lugar de la Copa Sudamericana. En tanto, el ‘Millonario’ podría jugar con la clasificación a octavos de final en el bolsillo, dependiendo de lo que haga este jueves con Colo Colo.