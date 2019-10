Audio comprometedor. El entrenador argentino nacionalizado uruguayo Gustavo Matosas, quien dirigió por cuatro meses a la Universidad San Martín, habría acordado recibir una “tajada” de dinero por la transferencia que realizó el Club León de Matias Britos, en 2012.

El archivo se hizo público durante el noticiero ‘En Punto’ de Televisa y se puede escuchar a Gustavo Matosas, actual director técnico del Atlético San Luis, pactando una parte de las ganancias obtenidas de la venta a sobreprecio del jugador con el representante del propio Britos y de Fernando Pavón.

El audio aborda una charla de previo acuerdo entre Matosas y Pavón por la contratación de Matías Britos, futbolista representado por Fernando Pavón y que terminaría llegando a La Fiera poco tiempo después.

Descripción del audio:

Pavón (P): Amigo, yo te doy la guita (dinero) a vos y vos con la guita, si no sale el negocio me lo devolvés

Matosas (M): Totalmente. ¿Tenés alguna duda?

P: Ninguna, ninguna. ¿El negocio sale o no sale?

M: ¿El negocio? (se ríe) ¿Y si no, quién va a dirigir? Lo que yo te dije es tené un plan A, un plan B y un plan C, capaz que te pasan millón y medio por Britos y dicen 'no, es mucho' y ahí va Varela y Greg Taylor y afuera de la Copa.

Después de esta plática, los protagonistas se pusieron de acuerdo en dónde entregar el dinero:

P: Decíme a dónde llevo la plata

M: A lo de mi vieja (mamá) tiene que ser vos.

P: Ya está.

Hasta el momento, Matosas no ha dado ninguna declaración acerca del caso.