¿Griezmann jugará en el Barcelona? Consejero delegado de Atlético de Madrid confirmó su llegada

Antoine Griezmann continuará su carrera en Barcelona. Así lo afirmó el consejero delegado de Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, este miércoles. El directivo aseguró que la noticia la conoce desde marzo pasado.



"Yo lo tengo claro desde hace tiempo, desde marzo; al Barcelona", dijo en declaraciones al canal 'Toros' de Movistar Plus al ser preguntado por el próximo equipo del jugador galo, que ya anunció el 14 de mayo que dejaba el Atlético de Madrid, pero que aún no ha confirmado qué camiseta vestirá la siguiente temporada.



Las palabras de Gil Marín sobre el futuro de Antoine Griezmann. (Captura y video: YouTube)

Antoine Griezmann , que comunicó su decisión de marcharse en una reunión hace algunas semanas, a Miguel Ángel Gil Marín, al entrenador argentino Diego Pablo Simeone, y al director deportivo, el italiano Andrea Berta, envió este mensaje a los aficionados en un vídeo en el que aparece solo.



"Después de hablar con el 'Cholo', Miguel Ángel y con la gente de los despachos, quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño, para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos", señaló.



Antoine Griezmann, aquella vez, aseguró a los hinchas rojiblancos que los lleva "en el corazón" y que "no es fácil" para él tener "tanto cariño", por lo que quería que los seguidores fueran "los siguientes después del entrenador y el club en saber".

Con información de EFE