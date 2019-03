Gremio vs. Libertad EN VIVO por la Copa Libertadores vía Fox Sports 3 desde Porto Alegre Gremio vs. Libertad EN VIVO ONLINE por el grupo H de la Copa Libertadores en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.

Gremio de Porto Alegre recibe este martes al Libertad por el grupo H de la Copa Libertadores. (Foto: EFE/producción) Gremio de Porto Alegre recibe este martes al Libertad por el grupo H de la Copa Libertadores. (Foto: EFE/producción) Gremio de Porto Alegre recibe este martes al Libertad por el grupo H de la Copa Libertadores. (Foto: EFE/producción)