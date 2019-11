Una vez más Gonzalo Núñez no supo medir sus palabras y se encuentra en el ojo de la tormenta. Y es que, durante la última edición del programa que conduce en Exitosa, el periodista deportivo lanzó una prejuiciosa frase con la que intentó minimizar la opinión de su compañera Alexandra Hörler.

El acalorado intercambio de palabras se inició por una discrepancia entre ambos sobre la forma de juego de Alianza Lima y el trabajo que viene realizando el técnico Pablo Bengoechea al mando del equipo victoriano. No obstante, el punto de vista de Hörler pareció no agradarle a Núñez quien respondió con un desatinado comentario.

Según planteaba Núñez, los encuentros deportivos debían ganarse "jugando bien”, mientras que la periodista señalaba que algunos planteamientos no necesariamente implican un buen juego, pues predomina el resultado: “el fútbol se gana con goles y con resultados”, dijo.

Sin embargo, para desacreditar el punto de vista de su colega, Núñez empleó una lamentable expresión. “Pero como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien”.

Gonzalo Núñez y Alexandra Höller: Polémica en vivo

Para defenderse, la panelista respondió asegurando para hacer un análisis no es necesario saber jugar al fútbol y puso como ejemplo que sus demás compañeros no se dedican a este deporte.

“Yo no soy profesional de fútbol, pero sí sé jugar. Pero tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado fútbol. Yo no veo acá que alguno de sea futbolista profesional”, aseveró.

No contento con la respuesta, el exconductor de ‘Fútbol en América’ volvió al ataque y mantuvo su posición respecto a la experiencia en la cancha. “No necesitas ser profesional, pero desde ‘chibolo’ te das cuenta que los que jugaban bien, ganaban. Tú no has vivido eso. Nunca has jugado un campeonato de fútbol”.

“Yo también he jugado entonces. Yo jugaba en el colegio desde chiquita y ¿cuál es el problema entonces? ¿Entonces por eso no puedo opinar?”, dijo Hörler en respuesta al nuevo argumento de Núñez, respondió nuevamente Hörler.

Esta no es la primera vez que Gonzálo Núñez lanza desatinados comentarios contra sus compañeros de trabajo pues, en más de una ocasión, se ha enfrascado en fuertes discusiones y altercados.