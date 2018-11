Gonzalo Higuaín se disculpa por su expulsión ante Juventus

Gonzalo Higuaín , artillero del AC Milan, se pronunció a través de las redes sociales tras sufrir una jornada para el olvido en San Siro, donde su equipo cayó (0-2) ante Juventus por la Serie A.

El artillero argentino dejó al cuadro milanés en inferioridad numérica el pasado domingo al ser expulsado por un reclamo desproporcionado contra el árbitro del duelo, una reacción que lo ha llevado a la reflexión y motiva su arrepentimiento.

"Quiero pedir disculpas a todos por el comportamiento de ayer de la expulsión, al equipo, a la sociedad, a los hinchas que a pesar de lo ayer me demuestran su cariño todo el tiempo", escribió el 'Pipita' mediante su cuenta oficial en Instagram.

El atacante se retiró entre lágrimas del estadio por la decisión arbitral y no pudo anotar ante su ex club, luego de desperdiciar un penal a favor del cuadro 'Rossoneri'.



"Somos personas también y tenemos sentimientos pero me hago responsable y espero que no vuelva a suceder. Algunos lo entenderán, otros no. Igualmente pido disculpas a todos. Que tengan una linda vida", añadió en su publicación.

El 'Pipita' se descontroló tras ser amonestado ante su ex equipo y recibió una segunda tarjeta amarilla que lo sacó del compromiso. (Instagram Higuaín)