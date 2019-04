Gonzalo Higuaín vivió refugiado por el 'miedo a las críticas de los fanáticos'

Gonzalo Higuían es uno de los goleadores más importantes del ‘Viejo Continente’. Sin embargo, el argentino atravesó por momentos complicados en el ámbito profesional y ello repercutió en aspectos de su vida privada.

El ‘ Pipita’ reveló en una entrevista en el programa “Hablemos de Fútbol” de la cadena “ESPN” todos los padecimientos vividos en los últimos años. Desde el miedo a las frustraciones por no compartir con sus seres queridos en fechas especiales.

“Siempre me arrepentí de refugiarme y no salir a la calle por miedo a lo que me pudieran decir. Hay gente que hace daño y cosas malas que sale sin vergüenza, y nosotros que no matamos a nadie que solo hacemos un deporte, ¿no podemos salir?”, reveló.

Higuaín también ha comentado sobre los sacrificios realizados durante su tiempo como futbolista. Para mantenerse en el primer nivel, los jugadores tienen que privarse de algunos momentos importantes.

“Siempre dicen 'con el dinero que ganan...', pero los amigos no se pueden comprar. Yo hace 14 años que paso cumpleaños y navidades con gente distinta. Quiero ver a mi mamá y se tiene que tomar 15 horas de avión”, añadió.

Eso sí, Higuaín reconoce que ha tenido satisfacciones durante el recorrido. “Jugué en las mejores ligas, los mejores equipos, tres mundiales y Copa América. A los 5 años no me imaginaba ni un 10% de esto y lo logré, ¿Para qué me voy a preocupar de lo que dicen?”, sentenció.

