Vélez Sarsfield perdió de manera categórica ante Flamengo (0-4), en casa, y tiene un panorama complicado para revertir la serie. No obstante, la ilusión en el ‘Fortín’ no se acaba, en especial tras el gol de Lucas Pratto, quien desata la preocupación entre los hinchas locales que llegaron al estadio Maracaná.

Sobre los 20 minutos, Nicolás Garayalde realizó una gran recuperación en la mitad de la cancha, iniciando de inmediato el avance hacia terreno contrario. La línea defensiva del ‘Mengao’ estaba abierta y el mediocampista, con mucha inteligencia, tuvo paciencia para decidir cómo concretar el ataque.

Finalmente, el volante central asistió a Lucas Janson, quien se había metido al área por la izquierda. El nuevo poseedor del balón no dudó un instante y sacó una asistencia al ras del césped hacia el rectángulo más pequeño, zona a la que el portero Santos no iba a llegar, aunque no parecía generar peligro.

Pablo tenía el panorama favorable para despejar, pero sorpresivamente fue anticipado por Lucas Pratto, quien realizó una barrida e infló las redes. La alegría estalló en Vélez, dado que la posibilidad de remontar el 0-4 no parece lejana.

¡GOL DE VÉLEZ EN EL MARACANÁ! El Oso Pratto coronó una buena jugada colectiva para el 1-0 ante Flamengo en la Copa #Libertadores. pic.twitter.com/xrJc68zCf2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2022

La previa del Flamengo vs. Vélez

El ‘Fla’, por el 0-4 conseguido en Argentina, se quedó a un paso de avanzar a su tercera final del certamen de clubes desde 2019. Ese año venció a River Plate y en 2021 perdió contra Palmeiras. En tanto, el ‘Fortín’ se juega el todo o nada en Rio de Janeiro y necesita vencer por una diferencia de cinco goles para llegar a la definición.

El técnico Dorival Junior encara el compromiso con bajas: David Luiz y Leo Pereira, por sanción. También reservará a Gabriel Barbosa y Thiago Maia, quienes están en capilla por tarjetas amarillas, pensando en una eventual final para Flamengo. Por lesión, no son considerados Bruno Henrique y Rodrigo Caio, mientras que Giorgian De Arrascaeta es duda.

De su lado, Vélez la pasa mal en el torneo local. En la fecha pasada cayó ante Newell’s por 1-0 y siguen penúltimo con 12 puntos. “El equipo obviamente está golpeado por estas dos derrotas, principalmente contra el Flamengo, fue dura porque teníamos otro entusiasmo”, admitió el entrenador Alexander Medina.