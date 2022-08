La tarea de Boca Juniors es sumar una nueva victoria en la Liga Profesional, para seguir en la pelea por el título. Hasta ahora, la actuación frente a Platense viene siendo consistente y el paraguayo Óscar Romero es el gran protagonista de la noche: completó su doblete para el 2-0 parcial en el marcador.

El cotejo sobre el césped de La Bombonera alcanzaba los 42 minutos y el ‘Calamar’ tenía el dominio de la pelota. La posesión era de Federico Gino, en el círculo central, pero se complicó debido a la presión de Luis Vázquez, quien se barrió para consumar el quite y habilitar a Sebastián Villa, que esperaba por la izquierda.

Tras recibir el esférico, el colombiano no dudó en encarar y realizó un autopase, con el cual dejó en el camino a Carlos Villalba. A pesar de ser superado, el volante de Platense no se rindió y fue a presionar, ya dentro de su propia área, aunque no tuvo suficiente tranquilidad: pasó de largo ante un nuevo enganche.

Villa quedó con mucho espacio y, con comodidad, sacó un centro hacia el rectángulo más pequeño, donde esperaba Óscar Romero. El paraguayo, que había marcado un golazo de tiro libre, se lanzó de ‘palomita’ y venció la resistencia del portero Marcos Ledesma, quien no pudo hacer mucho para evitar la anotación.

De consumarse el resultado, Boca Juniors escalará hasta el noveno lugar de la Liga Profesional, al conseguir 18 puntos (Atlético Tucumán es líder, con 25 unidades); mientras que Platense tiene el mismo puntaje, pero está en el octavo puesto, por mejor diferencia de goles.