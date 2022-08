La actuación del PSG ante AS Monaco, por la cuarta jornada de la Ligue 1 de Francia, no era la mejor, pero el equipo no bajó los brazos y hubo recompensa en la recta final del encuentro. Tras la revisión del VAR, los parisinos fueron beneficiados con un penal y Neymar, con mucha calidad, se encargó de inflar las redes.

Noticia en desarrollo...