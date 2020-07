Real Madrid y Leganés se enfrentan por la jornada 38 de Liga Santander en el Municipal de Butarque. El equipo de Zinedine Zidane se coronó campeón a mitad de semana; sin embargo, quiere terminar el torneo invicto tras el parón por el coronavirus. Sergio Ramos anotó el primero a los nueve minutos, pero los locales no bajaron los brazos y lograron empatar por medio de Bryan Gil.

En los descuentos del primer tiempo (45+1), el equipo local rotó el balón con precisión y logró encontrar al extremo dentro del área, quien tras un gran control, definió entre las piernas de Areola, festejando así el 1-1 transitorio que les da vida en LaLiga.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos mandaría automáticamente a Leganés a LaLiga SmartBank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic Club a domicilio.