Godoy Cruz vs. Olimpia EN VIVO por Copa Libertadores desde Mendoza vía Fox Sports 2

Godoy Cruz vs. Olimpia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Godoy Cruz vs. Olimpia este martes 05 de marzo, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la primera jornada del grupo C de la Copa Libertadores , desde las 5:15 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Fox Sports 2 y Fox Play transmite este duelo para Sudamérica, México y parte de Centroamérica. En Estados Unidos y Canadá será vía beIN Sports.

Se inaugura el grupo C de la Copa Libertadores que lo componen, además del Godoy Cruz argentino y el Olimpia paraguayo, el campeón peruano Sporting Cristal y el club chileno Universidad de Concepción.

Godoy Cruz viene de empatar sin goles el pasado sábado frente al San Martín de San Juan por la Superliga Argentina. El 'Tomba' fue dirigido de manera interina por Daniel Oldrá y desde este lunes, Lucas Bernardi se hará cargo del club mendocino.

Olimpia vive un momento dulce en el torneo paraguayo, donde marcha líder invicto con 22 puntos en 8 jornadas disputadas, habiendo cedido solo un empate.

El club guaraní apunta alto en la actual Copa Libertadores y cuenta en su plantilla con la presencia del experimentado goleador paraguayo Roque Santa Cruz.

Godoy Cruz vs. Olimpia - horarios en el mundo

16:15 horas en México

17:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas en Venezuela, Bolivia

19:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

23:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

01:15 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

06:15 horas del miércoles en China

07:15 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Godoy Cruz vs. Olimpia - alineaciones probables

Godoy Cruz : Roberto Ramírez, Diego Viera, Tomás Cardona, Agustín Aleo, Hernán Bernardello, Ángel Gonzalez, Juan Andrada, Agustín Verdugo, Facundo Gutiérrez, Santiago García, Juan Lucero.



Olimpia: Librado Azcona, Darío Verón, Maximiliano Olivera, Carlos Rolón, Jesús Rolón, Rodrigo Rojas, Willian Candia, Hernesto Caballero, Julián Benítez, Jorge Ortega, Brian Montenegro.

