Cada vez más cerca a que el Mundial deje de darse cada cuatro años. Gianni Infantino sigue defendiendo que la Copa del Mundo se dispute cada dos años. Así lo dio a conocer durante una visita institucional a Israel, donde también se planteó la idea de un Mundial de la FIFA coorganizado por los israelitas con países vecinos liderados por Emiratos Árabes Unidos.

“La Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años?”, fueron las palabras con las que inició Infantino, para luego indicar que reducir el tiempo no afectaría a la competición: “Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación”.

“La reputación de un evento depende de su calidad, no de la frecuencia. Cada año tienes un Super Bowl , Wimbledon o la Liga de Campeones y todos están emocionados y esperando”, sostuvo Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA se refirió al aumento de países en los mundiales de fútbol y sostuvo que están realizando un estudio de viabilidad del proyecto: “Ya hemos decidido que habrá una Copa del Mundo con 48 selecciones a partir de 2026. Si se llevará a cabo durante dos o cuatro años, todavía está en la fase de consulta. Precisamente porque es un torneo mágico, tendría que celebrarse con más frecuencia”.

FIFA plantea en Israel un Mundial 2030 coorganizado con países de la región

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo en un breve comunicado que el presidente del órgano rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, “lanzó la idea de que Israel pueda organizar el Mundial 2030 con otros países de la región liderados por Emiratos Árabes Unidos” durante una conversación entre ambos.

“Creo que la coorganización es el futuro y por tanto por qué no soñar y pensar en ello, ya sea en la categoría absoluta, juvenil, para hombres o mujeres, porque la Copa del Mundo de la FIFA tiene esta magia única de agrupar y unir a la gente”, respondió Infantino al ser preguntado si Israel podría un día coorganizar el evento con países de la región.