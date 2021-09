La impresionante actuación de Gianluca Lapadula con la selección peruana en la Copa América parecía ser el punto clave para que pueda fichar por un nuevo equipo. Finalmente, el goleador se quedó en el Benevento para jugar la segunda división italiana y, tras sumar minutos poco a poco, ya logró inflar las redes.

“Admito que no fue fácil para mí quedarme en la Serie B, pero tengo mis motivaciones. Estoy contento con los tres goles y se los dedico a mi esposa e hijas porque me dieron un gran impulso”, sostuvo el delantero de la escuadra que milita en el torneo de ascenso italiano tras el partido.

Gianluca Lapadula reconoció que fue un factor determinante el tener a los hinchas de Benevento en las gradas. Ello empujó al equipo hacia adelante y motivó al atacante de la Selección Peruana a dar aún más de sí, lo que fue reflejado con su gran rendimiento en los 45 minutos que jugó.

“De hecho, siento que el público marcó la diferencia. Nunca antes había tenido el placer de jugar con los aficionados del Benevento en las gradas en el estadio y quiero agradecerles. Encendieron la mecha de mi actuación, fueron muy importantes en ella”, agregó el jugador nacional.

Por otro lado, Gianluca Lapadula destacó lo que fue para él defender la camiseta de la Selección Peruana en los últimos meses, cosa que no solo le permitió conocer de cerca el fútbol sudamericano, sino también recibir el calor de la gente y algunos ‘cariños’ por parte de sus oponentes.

“Desde el primer día, Perú me recibió como hijo y como hermano. Desde mi parte, solo hay palabras de agradecimiento para toda la gente del país por eso. ¿La máscara? Me rompí la nariz en Sudamérica por tercera vez, pero no quiero operarme, así que tendré que usarla un poco más”, finalizó.